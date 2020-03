Coronavirus, come donare per aiutare la Usl Umbria 1 a fronteggiare l'emergenza Covid-19

Donazioni per affrontare l'emergenza. Come spiega una nota della Usl Umbria 1 "aderendo alle già numerose richieste di donazioni ricevute in questi giorni da parte di aziende, enti, associazioni e privati cittadini, la direzione rende nota la procedura amministrativa di raccolta fondi per affrontare l’emergenza coronavirus".

Ecco come donare. Sul sito ufficiale dell’Azienda, all’indirizzo https://www. uslumbria1.it/notizie/ donazione-somme-di-denaro- alla-az-usl-umbria-1-per- emergenza-covid-19 , è disponibile un documento da scaricare, compilare e inoltrare via email (direzione.generale@ uslumbria1.it ) o Pec (aslumbria1@postacert.umbria. it).

Il donatore, spiega anche la Usl, "può essere un singolo cittadino o il legale rappresentante di un ente (ditte, associazioni e simili). Sullo stesso sito aziendale sono specificate tutte le informazioni necessarie per effettuare eventuali donazioni. Può essere donata qualsiasi somma di denaro. I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di apparecchiature, farmaci e presidi necessari per arginare la diffusione della malattia, sulla base di interventi prioritari individuati e coordinati dalla direzione aziendale".

L’Azienda Usl Umbria 1, "nel rispetto della massima trasparenza, fin da ora s’impegna già dalla prima fase di raccolta fondi a comunicare l’entità delle somme incamerate e il loro effettivo utilizzo. Il commissario straordinario Silvio Pasqui ringrazia quanti aderiranno alla campagna per il reperimento di risorse utili a contribuire ad arginare l’emergenza coronavirus".