Coronavirus, Giancarlo Galvani e Alex Cecconi omaggiano in musica "Gli angeli bianchi"

Una canzone dedicata a medici ed infermieri, gli eroi delle corsie e degli ospedali. “Gli angeli bianchi”, questo è il titolo eloquente di un brano inedito realizzato, testo e melodia, da Giancarlo Galvani, ex insegnante di Italiano e Storia, e Alex Cecconi, promettente musicista, direttore artistico di Meltina Records, etichetta discografica indipendente, nelle vesti di autori, compositori ed interpreti.

Un brano che sta facendo da qualche giorno il giro della rete attraverso i canali tradizionali ed ha già riscosso il consenso di tante persone. “Non lo dimenticheremo quello che fate per noi, voi che siete infermieri, voi che siete dottori. Non vi dimenticheremo, voi ragazzi speciali, voi che rischiate la vita, voi eroi volontari; voi che siete sfiniti, ma che andate avanti, voi che siete per tutti i nostri angeli bianchi; voi che siete in guerra contro un nemico crudele che non risparmia nessuno, che ti colpisce alle spalle. Ma vinceremo noi, non ci arrenderemo: quel mostro maledetto noi lo schiacceremo; ma vinceremo noi; sì ce la faremo e tutti quanti insieme quell’inno canteremo”, queste le parole della canzone che termina con l’Inno di Mameli interpretato da Alex Cecconi. Un omaggio inedito in musica ai “guerrieri” in camice bianco che da mesi lottano per sconfiggere il Coronavirus.

“Abbiamo deciso di regalare in musica qualche minuto di riconoscimento ed apprezzamento per il lavoro eroico che svolgono i nostri medici, infermieri e personale sanitario negli ospedali a contatto con la pandemia nella speranza di interpretare e trasmettere loro il sentimento di tutti per quello che stanno facendo”, hanno precisato Giancarlo Galvani ed Alex Cecconi, non nascondendo di essersi particolarmente commossi quando hanno realizzato il brano per la prima volta.

“Bravi, una bella iniziativa, spontanea e azzeccata. La solidarietà di queste settimane nei confronti degli ospedali, della sanità a tutti i livelli, oltre che attraverso la donazione di presidi sanitari, tecnologia e fondi dedicati, si trasmette anche in musica e con le belle parole di questa canzone che fa onore a chi l’ha realizzata e alla comunità locale. Grazie ancora ai due artisti tifernati”, hanno dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore, Riccardo Carletti.

