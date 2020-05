Coronavirus, l'annuncio del sindaco di Citerna: "Tamponi negativi alla casa di riposo"

Covid-19 in Umbria, l'annuncio del sindaco Enea Paladino: "Siamo felici della negatività da coronavirus di tutti gli anziani della Casa di Riposo di Citerna". E il responsabile della Rsa di Citerna, Riccardo Sensi, conferma: "Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, al ufficio Igiene, all’ Asl, ai medici curanti, tutte le famiglie dei nostri ospiti che hanno accolto con fiducia e serietà le regole imposte e al team della cooperativa".

Ancora il sindaco: "Un buon segnale per tutto il territorio comunale, il Comune di Citerna continua ad essere ormai da più di una settima a contagi zero. Chiedo perciò ancora a tutta la popolazione massima attenzione e rispetto di tutte le precauzioni".

Come spiega l'assessore alla sanità Paola Giannelli "siamo riusciti ad arginare la diffusione del covid, incrociando le dita, grazie ad un lavoro incessante e puntuale. La notizia della negatività dei nostri anziani nella Residenza Servita di Citerna ci fa ben sperare, vorrei ringraziare la Asl e l’ufficio igiene, ai sanitari e ai medici di famiglia del territorio. Un grazie particolare alla Cooperativa San Michele Arcangelo per Cooperativa San Michele Arcangelo, che in questo frangente ha dimostrato tutta la sua unione, disponibilità e professionalità nel fronteggiare questa emergenza".