Coronavirus, arriva la Pasqua e dopo Ammeto il sindaco di Marsciano mette 'in guardia' le parrocchie

Dopo il clamore suscitato dalla messa celebrata per la Domenica delle Palme nella frazione di Ammeto (con tanto di fedeli in chiesa e comunione) e gli strali del sindaco Francesca Mele, passata dall'indignazione ai fatti con l'ordinanza che ha poi imposto l'isolamento domiciliare a tutti i partecipanti alla funzione, l'amministrazione di Marsciano non si fida e preferisce prevenire. Ecco così che il primo cittadino, in vista della Pasqua, invia una circolare a tutte le parrocchie marscianesi per ricordare le limitazioni vigenti. Nel documento "si ricorda innanzitutto il perdurare fino a tutto il 13 aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo), e salvo proroghe o diverse disposizioni, delle restrizioni attualmente in vigore per il contenimento dell’emergenza pandemica da coronavirus".

Viene quindi "specificato, anche alla luce di quanto accaduto in occasione della messa celebrata ad Ammeto domenica 5 aprile, che le celebrazioni religiose sono consentite limitatamente alla presenza del parroco e dei soggetti coadiuvanti nel numero strettamente necessario allo svolgimento della funzione; le funzioni possono essere celebrate solo a porte chiuse; per la fruizione da parte dei fedeli possono essere utilizzati o sistemi sonori di diffusione o dirette streaming mediante internet; nella realizzazione della funzione religiosa dovranno inoltre essere adottate le obbligatorie misure di distanziamento sociale e utilizzati i dispositivi di protezione individuale che il Comune, attraverso la Protezione civile, ha fatto pervenire alle stesse parrocchie".

Il Comune sottolinea infine come "tutti i servizi di monitoraggio del territorio comunale nel periodo che va dal 10 al 13 aprile saranno intensificati e rafforzati" e ricorda che "il Centro Operativo Comunale è a disposizione per ogni utile chiarimento e/o segnalazione in merito all’emergenza in atto al numero 075 8742204".