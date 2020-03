Coronavirus, l'appello del sindaco Burico: "Collaborazione e responsabilità, lasciamoci alle spalle l'emergenza il prima possibile"

No alla paura, ma senso civico. L'appello del sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, è chiaro: "Si invitano i cittadini a dimostrare senso civico, evitando comportamenti che possono mettere a rischio la salute pubblica. Non dobbiamo certo cadere nella trappola della paura, ma è necessario seguire alla lettera e persino in modo più scrupoloso le direttive del Dpcm dell'8 marzo 2020 e le indicazioni del Ministero della Salute".

A Castiglione del Lago sono stati ravvisati due casi di contagio ma "Non siamo in zona rossa - ribadisce il sindaco - e, quindi, non viviamo le stesse restrizioni, ma vi preghiamo di non creare situazione di rischio affollando luoghi pubblici e privati, aumentando enormemente il rischio della diffusione del virus Covid-19. Non avere le stesse misure restrittive e sanzionatorie delle zone rosse non significa di poter pensare di poter continuare la nostra sociale come se nulla fosse".

"Abbiamo bisogno di responsabilità e collaborazione - conclude - per lasciarci alle spalle, il prima possibile questa grave emergenza nazionale in cui ognuno di noi deve fare la sua parte".