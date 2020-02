Coronavirus: la Caritas di Foligno sospende doposcuola, centro di ascolto e distribuzione dei vestiti

Gli effetti del coronavirus. La Caritas di Foligno congela gran parte delle attività "fino a nuova comunicazione". Come si legge una nota "in virtù dell’emergenza Coronavirus che sta interessando ormai da diversi giorni l’Italia, anche se in questo momento il rischio di contagio non sembra riguardare l’Umbria, la Caritas Diocesana di Foligno diretta da Mauro Masciotti ha deciso di mettere a punto tutta una serie di misure preventive".

Le disposizioni, spiegano, sono "a puro titolo precauzionale che interesseranno i servizi che quotidianamente l’Ufficio pastorale della Diocesi garantisce alla comunità di riferimento".

Ecco tutte le misure adottate: "A cominciare dalle attività di doposcuola e di animazione da parte della Compagnia della Carità che rimarranno sospese fino a nuovo ordine. Chiuso anche il centro di ascolto, all’interno del quale si terranno solo colloqui strettamente necessari e solo dopo aver fissato un appuntamento telefonico con gli operatori Caritas. Sospesa temporaneamente la distribuzione di vestiario, mentre per quanto riguarda la mensa sono previste delle restrizioni: l’accesso sarà concesso solo a chi non ha un’abitazione, in tutti gli altri casi verrà predisposta la fornitura di pasti in porzioni singole e da asporto. Infine, il capitolo immigrazione. Su questo fronte l’indicazione è di effettuare i colloqui nelle singole abitazioni".