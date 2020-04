Coronavirus, mascherine agli agenti della Polizia penitenziaria dai consiglieri comunale della Lega

Una ristretta delegazione del gruppo del consiglio comunale della Lega composta dall'assessore Luca Merli, dai consiglieri Lorenzo Mattioni ed Alessio Fioroni si è recata in visita presso la casa circondariale di Capanne per donare mascherine agli agenti della Polizia penitenziaria, dispositivi di cui il gruppo del Carroccio era in possesso a seguito di un nobile gesto dell'imprenditrice perugina Daniela Furiani.

L’occasione è stata propizia per ascoltare dalla voce della direttrice Bernardina Di Mario, del vice-comandante e dei suoi collaboratori sulle iniziative messe in campo per contrastare il Coronavirus.

I tre leghisti hanno preso atto dell'efficienza di tutto l'istituto e ringraziato per questo la direttrice e tutto il personale.

I parlamentari umbri ed in particolare il commissario di Perugia, il senatore Simone Pillon ed il segretario regionale, l’onorevole Virginio Caparvi, si uniscono ai ringraziamenti non potendo essere intervenuti personalmente, perché impegnati a Roma in votazioni improrogabili per far ottenere liquidità alle nostre famiglie.

Il senatore Pillon ha inviato un videomessaggio a tutto il personale dell'istituto penitenziario perugino raccomandando loro di non lesinare richieste d'impegno di cui la Lega si farà, come sempre, carico.