I 'seguaci' di Greta Thunberg tornano in piazza: presidio di 'Fridays For Future' in centro a Perugia

Con la fine del 'lockdown' e l'emergenza coronavirus entrata ormai nella Fase 2 i 'seguaci' di Greta Thunberg sono pronti a tornare in piazza per far sentire la loro voce. L'occasione sarà la 'Giornata Mondiale dell'Ambiente di venerdì (5 giugno), con un presidio nel centro storico di Perugia organizzato dal gruppo locale di 'Fridays For Future'.

Sostenitori dell'iniziativa promossa dalla studentessa svedese per chiedere ai governi un impegno maggiore sul fronte del cambiamento climatico, gli organizzatori del presidio avranno il supporto e la partecipazione di altre associazioni, movimenti e comitati come Exctintion Rebellion Perugia, Legambiente Perugia, Comitato Umbro Rifiuti Zero, Greenpeace Perugia, Zero Waste Perugia. "La scelta - spiegano - è stata quella di organizzare un presidio in Piazza Italia dalle 12 alle 13, rispettando le attuali disposizioni di distanziamento sociale e con il coinvolgimento di presenza fisica perciò di un numero limitato di partecipanti. Il presidio potrà comunque essere seguito, per chi vuole aderire, tramite diretta Facebook dalla pagina social del Gruppo Locale di Fridays for Future Perugia".

Ecco la loro richiesta: "Dati anche i recenti rinvii al Consiglio Comunale di Perugia e al Consiglio Regionale Umbria, sull’approvazione della richiesta di Dichiarazione di Emergenza Climatica, il presidio sarà fatto in questa giornata simbolica anche per ribadire che l'unica strada possibile è una politica di economia green, di pianificazione ecologica, di giustizia climatica e di rispetto per l'ambiente".