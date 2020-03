Coronavirus, Ascoli-Chievo senza tifosi: anche in B porte chiuse per un mese?

Ufficiale: Ascoli-Chievo, match della 27ª giornata di Serie B in programma oggi (ore 18.50) che vede come spettatore interessato il Perugia, si disputerà a porte chiuse. A comunicarlo è stata la Lega di B e gli spalti vuoti del 'De Duca' rischiamo di diventare l'emblema del clima surreale che si appresta a vivere il calcio nei prossimi giorni a causa dell'allarme Coronavirus.

Il governo Conte, che sta valutando di chiudere anche scuole e università, è pronto infatti a sbarrare le porte degli stadi ai tifosi italiani per tutto il mese di marzo: "Si va verso questo tipo di provvedimento - ha confermato nelle ore scorse Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, uscendo da Palazzo Chigi dopo una riunione con il capo del governo Giuseppe Conte -. Sullo sport cercheremo di contemplare il prosieguo di tutte le attività e anche del campionato, ma nel rispetto della salute di tutti".

Sempre puntuale nell'adeguarsi alle prescrizioni d'urgenza del Governo sull'allerta Coronavirus, la Lega di B ha già fatto disputare diverse gare a porte chiuse e ha già rinviato Ascoli-Cremonese della 25ª giornata. Ora l'organo di rappresentanza dei club cadetti aspetta notizie ufficiali per capire quale strada seguire: se il provvedimento sarà generale o se bisognerà continuare a valutare caso per caso.

Il match in programma oggi alle 18:50 tra @ascolicalciofc e @ACChievoVerona si disputerà a porte chiuse. #SerieBKThttps://t.co/yztwWYjJTi — Lega B (@Lega_B) March 4, 2020

27ª GIORNATA - Cosenza-Cittadella 1-2, Cremonese-Empoli 2-3, Crotone-Pisa 1-0, Livorno-Frosinone 2-2, Perugia-Benevento 1-2, Pordenone-Juve Stabia 2-1, Salernitana-Venezia 2-0, Trapani-Entella 4-1, Ascoli-Chievo (04/03 ore 18.50 a porte chiuse); Spezia-Pescara (04/03, ore 21)

LA CLASSIFICA - Benevento 66, Frosinone 47, Crotone 46, Cittadella 43, Salernitana 42, Pordenone 42, Spezia* 41, Empoli 39, Chievo* 37, Entella 35, Pescara* 35, Pisa 33, Perugia 33, Juve Stabia 33, Venezia 32, Ascoli*** 31, Cremonese* 27, Cosenza 24, Trapani 24, Livorno 18. (*una gara in meno; **2 gare in meno. Da recuperare Ascoli-Cremonese della 25ª giornata, rinviata per l'allerta coronavirus)