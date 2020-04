Buoni spesa, da domani i cittadini potranno inviare le richieste al Comune di Spello

Completata dal Comune di Spello la definizione degli aspetti tecnici e procedurali per l’assegnazione ai cittadini in difficoltà economica di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per una somma di 52.510,32 euro per solidarietà alimentare.

Per gli esercizi commerciali la manifestazione di interesse, compilata con allegata la copia di un documento di identità, dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali entro il 4 aprile esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: comune.spello@postacert.umbria.it. Con le manifestazioni d’interesse sarà redatto un elenco di attività cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa che resterà comunque aperto alle attività che presenteranno domanda in una fase successiva.

Per i buoni spesa, invece, la domanda dovrà pervenire entro il 7 aprile. I destinatari saranno individuati dai Servizi Sociali del Comune di Spello tra i cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economica per la riduzione o azzeramenti dei propri redditi a causa della contingente situazione emergenziale Covid – 19; sarà assegnata una priorità per i soggetti non assegnatari di sostegno pubblico.

I buoni spesa, dal valore di € 25,00 ciascuno, dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi di prima necessità (come pasta, riso, latte, farina, olio di oliva, frutta e verdura, prodotti in scatola, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti alimentari, e per l’igiene per l’infanzia, prodotti igiene personale e degli ambienti), e non potranno in nessun caso essere convertiti in denaro o ceduti a terzi. La domanda, scaricabile sempre dal sito del Comune di Spello, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta certificata comune.spello@postacert.umbria.it abilitato a ricevere anche messaggi prevenienti da indirizzi non certificati (non PEC).

In caso di impossibilità, è possibile telefonare ai seguenti recapiti: 0742 300057 - 0742 300095 - 0742 300071. I buoni saranno consegnati all'assegnatario direttamente a domicilio, in modo da non generare inutili e pericolosi spostamenti. Al fine di verificare i contenuti delle attestazioni, il Comune di riserva di effettuare i relativi controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza. Per ogni informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 ai seguenti recapiti 0742 300057 - 0742 300095 0742 300071.