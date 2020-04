Bonus spesa, il Comune di Bastia Umbra cerca operatori commerciali dove spendere l'assegno

Il Comune di Bastia Umbra sta lavorando per l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Per quanto attiene invece la possibilità da parte dei cittadini di inoltrare la richiesta per accedere al beneficio, ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni, mentre è stato pubblicato il bando per individuare gli operatori economici, farmacie e parafarmacie del territorio comunale dove poter spendere il bonus governativo.

L’Avviso per gli operatori economici, farmacie e parafarmacie e il modello di domanda per aderire è reperibile sul sito internet del Comune di Bastia Umbra a questo indirizzo .

A seguito infatti dell’emergenza legata al Coronavirus e al forte impatto determinato da questo anche sull’economia del Paese e di conseguenza sugli aspetti socio-economici delle famiglie, è stato previsto un intervento economico che prevede l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità, che verranno riconosciuti ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Informazioni ulteriori sono reperibili presso il Settore Sociale al n. 075/8018220-075/8018298