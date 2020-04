Coronavirus, da Anci una mini guida sui buoni pasto per i Comuni

Anci Umbria ha predisposto una mini guida per l’applicazione delle disposizioni ministeriali relative ai buoni spesa.

Si tratta di una serie di documenti, 8 in tutto, realizzati in collaborazione con Anci nazionale, Anci regionali ed alcuni Comuni umbri, utili a dare un supporto immediato e concreto ai Comuni.

In particolare, è stato realizzato un fac simile di atto di indirizzo della Giunta comunale per l'erogazione delle misure di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020); il modulo domanda beneficiari; l’avviso manifestazione di interessecommercianti; il modulo adesione commercianti e la nota tecnica su procedura di contabilizzazione dell’entrata derivante da Ordinanza P.C. n. 658/2020, con allegati due schemi di deliberazione di variazione di bilancio in esercizio provvisorio.

“Si tratta – precisa il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri – di mere indicazioni, di schemi adattabili e modificabili sulla base delle esigenze delle singole realtà locali. E’ un supporto operativo che Anci Umbria mette a disposizione dei Comuni che possono comunque scegliere in autonomia quale sia il modello organizzativo e gestionale migliore per la propria realtà amministrata”.

Oltre ad aver inviato le lettere ai sindaci, è possibile trovare tutte le informazioni nel dettaglio, e gli allegati, sul sito di Anci Umbria www.anci.umbria.it e sul canale facebook.

