Coronavirus, su Facebook e WhatsApp è tornata la bufala di Elisa Montagnoli

Con l'emergenza coronavirus su Facebook e WhatsApp è riapparsa la bufala di Elisa Montagnoli e della richiesta di sangue. Una bufala già smascherata da anni dalla polizia postale.

Il messaggio recita così: "C'È bisogno di sangue A RH negativo, X una bambina che sta molto male.. Aiutate a diffonderlo. La referente é Elisa Montagnoli tel. 3450857172 mandalo ai tuoi contatti".

Al tempo del terremoto del Centro Italia, nel 2016, la polizia postale scriveva così: "Un messaggio virale su WhatsApp apparso i primi mesi di quest’anno continua a circolare – scrive la Postale - . La richiesta è sempre la stessa: donare il sangue per bambini malati. La raccomandazione è di evitare di inoltrare queste catene di Sant’Antonio che fanno solo perdere tempo e rischiano di far cestinare eventuali messaggi veritieri. Questo il messaggio: “Mi hanno chiesto di diffonderlo dal policlinico per il reparto pediatria…

Mi aiuti a diffonderlo? C’è bisogno di sangue A RH negativo x una bambina che sta molto male.. aiutate a diffonderlo. La referente è Elisa Montagnoli – tel. 345 08571xx Mandalo ai tuoi contatti WhatsApp per favore. Grazie".