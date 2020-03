Coronavirus, il bollettino medico del 28 marzo: sono 28 i decessi e 969 i positivi

Coronavirus, nuovo bolletino medico della Regione Umbria: "Dai dati aggiornati alle ore 8 di sabato 28 marzo - spiega la nota ufficiale - , 969 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 12, di cui 7 residenti nella provincia di Perugia, 5 in quella di Terni. Risultano invece 39 clinicamente guariti, di cui 25 residenti nella provincia di Perugia e 14 in quella di Terni".

Il numero dei morti dall'inizio dell'emergenza sale a 28: "17 residenti nella provincia di Perugia e 10 in quella di Terni, 1 di fuori regione".

I dati per provincia: "Tra i 969 pazienti positivi, 27 sono di fuori regione, 729 sono residenti nella provincia di Perugia e 213 in quella di Terni".

E ancora: "In 203 sono ricoverati in ospedale, 147 sono residenti nella provincia di Perugia e 46 in quella di Terni, 10 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, 52 in quello di Terni, 30 a Città di Castello, 35 a Pantalla, 6 a Orvieto, 4 a Foligno. Dei 203 ricoverati, 44 sono in terapia intensiva, 21 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 5 a Città di Castello, 4 nell’ospedale di Orvieto".

Le persone in osservazione, spiega la Regione, "sono 3083: di questi, 2411 sono nella provincia di Perugia e 672 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 2840 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 2142 nella provincia di Perugia e 698 in quella di Terni".

Nel complesso entro le ore 8 del 28 marzo, sono stati eseguiti 7028 tamponi.