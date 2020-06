Coronavirus e Fase 3, segnali di ritorno alla normalità: il bollettino della Regione Umbria diventa a cadenza settimanale

Quattordici ricoverati, di cui due in terapia intensiva. I positivi sono scesi a 37 e da dieci giorni l'Umbria registra zero contagi da coronavirus. Così si prova a tornare alla normalità. E comincia Palazzo Donini. Il bollettino della Regione Umbria, fino a oggi giornaliero, diventa a cadenza settimanale. "Da oggi la nota dei dati riferiti all’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria avverrà con cadenza settimanale", scrive la Regione.

Coronavirus, il bollettino della Regione Umbria del 5 giugno

Questi i dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 5 giugno: complessivamente 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 37 (- 2). I guariti sono 1318 (+ 2); risultano 8 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 76 (invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 14 (-3); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 23 (+ 1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 5 giugno, sono stati effettuati 74.142(+ 938) tamponi.