Coronavirus, il bollettino da Marsciano: 9 casi di contagio, sei persone in via di guarigione

Il nuovo aggiornamento dei contagi a Marsciano fotografa la situazione sul territorio comunale al 31 marzo 2020. Le persone che si sono ammalate di Covid-19 sono, in totale, 15. Di queste, tuttavia, solo 9, al momento, sono positive al coronavirus, e sempre 3 sono i ricoverati, uno a Città di Castello e due presso l’ospedale della Media Valle del Tevere a Pantalla. Sono 56 le persone in quarantena fiduciaria.

Ben 6 sono, quindi, coloro in via di guarigione. “Queste 6 persone – spiega il sindaco Francesca Mele – non hanno più i sintomi legati alla malattia e sono risultate negative ad un primo tampone effettuato. Ora sono in attesa, come da protocollo medico, di effettuare un secondo tampone, il quale, nel caso di ulteriore negatività, confermerà l’avvenuta completa guarigione. Si trovano, naturalmente, ancora in quarantena e sotto sorveglianza medica. A tutti loro, ai malati, alle famiglie coinvolte ed in particolare ai tre ricoverati, torno ad augurare, a nome mio e di tutta la nostra comunità, di superare quanto prima possibile questa fase critica”.