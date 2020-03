Il coronavirus blocca anche l'aeroporto di Perugia: Ryanair cancella tutti i voli in Italia

L'emergenza coronavirus, con l'Italia trasfromata in 'zona protetta' nella sua totalità dall'ultimo decreto del Governo Conte, blocca anche i cieli sopra la Penisola. 'Ryanair' ha infatti deciso di sospendere fino all'8 aprile "tutti i voli da e per l'Italia e tutti i voli domestici all'interno del Paese". Cancellati dunque anche i voli in arrivo e in partenza per l'aeroporto perugino di San Francesco d'Assisi, collegato dalla compagni irlandese con Catania, Malta, Londra, Bruxelles e Vienna, capitale dell'Austria che ha nel frattempo interrotto anche i collegamenti stradali e ferroviari con l'Italia. Voli da e per l'Italia cancellati anche dalla 'British Airways' e dall'albanese 'Albawings', che collegano lo scalo di Sant'Egidio rispettivamente con Londra e Tirana.

"Tutti i passeggeri interessati da queste cancellazioni - spiega intanto 'Ryan Air' - riceveranno una comunicazione via email e/o sms. I passeggeri che hanno bisogno di essere rimpatriati, potranno cambiare gratuitamente il proprio volo su uno dei voli Ryanair operativi fino alla mezzanotte di venerdì 13 marzo. I passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli potranno scegliere tra un rimborso completo del viaggio o l’accumulo di crediti di viaggio, che potranno essere utilizzati per acquistare altri voli Ryanair nel corso dei prossimi 12 mesi".