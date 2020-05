Coronavirus, Bevagna torna a zero contagi: guarito anche l'ultimo positivo

Bevagna è tornata ufficialmente a zero contagi. Ad annunciarlo è il sindaco Annarita Falsacappa, che ha spiegato come l’ultimo tampone effettuato sull’unico paziente clinicamente guarito rimasto abbia dato esito negativo. "È una notizia straordinaria - ha commentato il primo cittadino -, che aspettavamo da molti giorni". La città delle Gaite si aggiunge così alla lista dei Comuni umbri tornati Covid free.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solo quattro i casi di positività al virus registrati in città dall’inizio della pandemia. Casi che si sono conclusi tutti con la pronta guarigione dei contagiati. L’attesa ora è per le cinque persone in isolamento domiciliare preventivo, “che comunque, ad oggi - ha spiegato il primo cittadino - non hanno sviluppato alcun sintomo”. Novantacinque, invece, i cittadini di Bevagna usciti complessivamente dalla quarantena, mentre non si è registrato nessun decesso a causa del Covid-19.