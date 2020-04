Coronavirus, Bastia Umbra: 160 kg di carne e pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà

L'emergenza coronavirus non è ancora finita e continua la corsa alla solidarietà in tutta l'Umbria verso le persone più in difficoltà dal punto di vista economico. E tra le tante iniziative c'è anche quella messa in atto a Bastia Umbra, dove nella mattina di oggi (mercoledì 22 aprile) presso il Conad Superstore Giontella - grazie al Conad stesso, alla Palestra Area 4, all'Azienda Fratelli Rustici Assisi - sono stati consegnati pacchi alimentari e 160 kg di carne per un totale di 300 kg di prodotti per garantire beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà.

La fornitura come sempre è stata consegnata al Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra e parte alla Protezione Civile di Assisi. "Solo insieme ce la possiamo fare - si legge sulla pagina Facebook del Comune - e Bastia ha un cuore grande".