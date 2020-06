Trecento bambini dicono grazie con i colori al personale ospedaliero in lotta contro il Coronavirus

Una miriade di disegni, pensieri e un video messaggio per esprimere un grande grazie a tutto il personale ospedaliero che si è battuto contro il Coronavirus. A realizzare tutto questo sono stati i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Perugia 15, oltre 300 bambini di età compresa tra 3 e 6 anni delle scuole di Ramazzano, Solfagnano, Ponte Pattoli, Piccione e Fratticiola Selvatica, guidati dalle loro maestre durante il periodo del lockdown.

Il progetto didattico è stato coordinato dalle insegnanti Silvia Verzilli, Viviana Geri, Enrica Bartocci, Emanuela Bocchini, Ylenia Montanari e Elisa Falorni.

I bambini hanno raccontato come è stato vissuto in famiglia il 'tempo sospeso' del Covid-19: "L’elaborato vuole testimoniare il grazie dei nostri bambini al personale sanitario – ha sottolineato la dirigente scolastica Nadia Riccini - Il merito di questi piccoli capolavori va anche alle nostre insegnanti bravissime nel mettere a proprio agio bambini così piccoli e far comprendere loro l’importanza di chi ha coraggiosamente dedicato il proprio tempo a combattere il coronavirus, accostando medici e infermieri a coraggiosi personaggi dei fumetti".

Il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis, nei saluti di ringraziamento ha evidenziato le capacità delle docenti di "compattare durante la pandemia le famiglie, svolgendo un’opera di crescita educativa dei bambini, valorizzando proprio il periodo di crisi. I disegni non finiranno in un cassetto – ha assicurato Onnis - ma resteranno perennemente nella memoria degli operatori sanitari e dei cittadini che arriveranno in ospedale, perché saranno esposti, come testimonianza tangibile di un periodo difficile dove ciascuno è stato chiamato a mettersi a disposizione degli altri".

Medici, infermieri e operatorio socio sanitari parteciperanno ad una iniziativa di ringraziamento ai piccoli artisti durante una videoconferenza in programma nei prossimi giorni.