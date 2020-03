Coronavirus, ventimila euro da un'azienda perugina per l'ospedale Santa Maria della Misericordia

Automigliorgas, azienda perugina della famiglia Paoletti che dal 1963 opera sul territorio nella vendita di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione a marchio IP, ha deciso di sostenere l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con una donazione di 20mila euro.

“In questo periodo così difficile per il nostro Paese – spiega Giosuè Paoletti – abbiamo sentito l’esigenza di dare un contributo al personale sanitario che da giorni lavora strenuamente per fronteggiare questa emergenza. L’idea iniziale era quella di donare due ventilatori polmonari, per i quali abbiamo fatto richiesta presso un’azienda italiana, con tanto di preventivo. I lunghi tempi di consegna, tuttavia, ci hanno indotto, in accordo con la Direzione dell’ospedale, a convertire l’ordine in un versamento dell’intero importo, che sarà utilizzato per l’acquisto di presidi sanitari”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi giorni Automigliorgas ha pensato anche ai propri dipendenti, sempre in prima linea per continuare a fornire il servizio di vendita di carburanti liquidi e gassosi. Oltre al mantenimento del posto di lavoro, l’azienda ha attivato anche una polizza assicurativa che prevede specifiche indennità in caso di infezione da coronavirus.