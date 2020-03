Coronavirus, ospedale Perugia "pronto a raccogliere le donazioni da destinare all'emergenza coronavirus". Come contribuire

Le richiesta per donare, dicono al Santa Maria della Misericordia, sono state già numerose. Enti, associazioni, privati si sono fatti avanti, in questi giorni, per dare il proprio contributo a sostegno dell'ospedale nel contrasto al coronavirus.

La direzione dello Azienda ospedaliera di Perugia - rende noto - ha predisposto una procedura amministrativa di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus.

"Nello specifico - spiega l'Azienda ospedaliera - si tratta di compilare una documento scaricabile dal sito ufficiale dell’ospedale da inoltrare via email alla Direzione generale (https://www.ospedale.perugia.it/pagine/donazioni-emergenza-covid-19)



Le somme raccolte saranno utilizzate per l’acquisto di apparecchiature, farmaci e presidi necessari per arginare la diffusione della malattia, sulla base di interventi prioritari individuati e coordinati dalla direzione aziendale.

L’ospedale, "nel rispetto della massima trasparenza, fin d’ora si impegna già nella prima fase di raccolta fondi a comunicare l’entità delle somme incamerate e il loro effettivo utilizzo. Il commissario straordinario Antonio Onnis, che ha ricevuto telefonicamente disponibilità alla donazione da parte di aziende umbre, intende fin d’ora ringraziare quanti aderiranno all’iniziativa".