Coronavirus, la Mauro Benedetti spa dona 310 saturimetri agli ospedali dell'Umbria

Una donazione di 310 saturimetri modello “Pulse Oximeter” prodotti da Esaote alla Protezione civile, che provvederà a distribuirli nelle strutture ospedaliere dell'Umbria. E' quanto fatto dalla Mauro Benedetti spa di Perugia in questo momento di emergenza sanitaria.

“Non siamo soliti pubblicizzare la beneficenza che facciamo sia a livello personale sia aziendale - dice Francesca Benedetti, amministratore delegato della Mauro Benedetti, che produce imballaggi di cartone ondulato - ma in questo caso vogliamo ribadire il senso di comunità, che da sempre ci accompagna, e ringraziare tutti gli operatori sanitari che lottano in prima linea, con coraggio e gentilezza, in questa emergenza. Ringraziamo anche la Regione Umbria e la Protezione civile per la collaborazione nell’organizzare in tempi brevissimi la donazione, e per la grande opera che svolgono a favore di tutta la collettività”.

Il saturimetro è uno strumento automatizzato che consente di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, e contemporaneamente consente di misurare la frequenza cardiaca del paziente: è quindi un presidio assolutamente utile agli operatori sanitari per combattere il Coronavirus.