Coronavirus, le attività commerciali si organizzano: si riceve su appuntamento e pratiche via telefono o mail

Le norme stringenti varate dal Governo per contrastare il diffondersi del Coronavirus colpiscono tutte le attività lavorative, in particolare quelle commerciali che hanno nel contatto con il pubblico un elemento essenziale. E sono in molti che si stanno organizzando e non chiudono.

Tra le tante attività, ad esempio, c’è l’agenzia di viaggi North Wind che ha pubblicato su Facebook un post con il quale avverte che nonostante “il periodo complicato cerchiamo di seguire attentamente le direttive imposte per tutelare tutti noi e tutti i viaggiatori”. E quindi fino a “nuove disposizioni resterà aperta secondo l’orario abituale seguendo una serie di misure interne”.

Le misure interne sono la garanzia che le “superfici di lavoro vengono igienizzate con detergenti disinfettanti ogni giorno” e che sarà fornita “assistenza per annullamenti e riprotezioni, ci adopereremo per trovare la soluzione migliore per i viaggi futuri. Provvederemo all’emissione di voucher secondo quanto stabilisce il decreto legge. Insomma saremo operative al 100% pronte a supportarvi come sempre”. Logicamente molte cose si possono fare anche per telefono o via mail senza recarsi in agenzia, sicuri che “ci confronteremo ugualmente su tutto”. Quindi “se notate un accenno di influenza, di tosse o raffreddore, restate a casa . È buona regola rispettare la salute degli altri e dei dipendenti”. Per strette di mano, baci e abbracci è tutto rimandato a tempi migliori.

Altra attività commerciale a stretto contatto con i clienti è Stefania Hair, la cui titolare ha deciso di “adottare delle misure straordinarie per il bene vostro, nostro e di tutta a comunità e che vi invitiamo a comprendere e rispettare”. Misure che prevedono “l'ingresso solo a coloro che dovranno effettuare il servizio prenotato in salone, senza accompagnatore”, “non sarà necessario salutarci come si é solito fare con baci e abbracci, ci vogliamo bene e lo sappiamo per ora evitiamo contatti fisici”, gli appuntamenti verranno “presi con un lasso di tempo più lungo fra loro”, garanzia di massima “igiene e tra un appuntamento e un altro sarà nostra cura ripulire e risanificare il salone”. Immancabile l’invito a “chiunque presentasse dei sintomi, sia tornato o stato in contatto con persone provenienti dalle zone a rischio di rimandare l'appuntamento, per il bene nostro e degli altri clienti”. Tutto questo senza dimenticare di ringraziare per “la comprensione, conoscete l'affetto che proviamo per voi e sappiamo che lo ricambiate”.