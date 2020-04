Coronavirus, le associazioni della Valnestore donano un respiratore all'ospedale di Pantalla

Le associazioni culturali, sociali, ricreative e sportive dei territorio di Piegaro e Panicale hanno voluto contribuire alla lotta contro il Coronavirus, pur in una situazione di forte difficoltà derivante dal blocco di tutte le attività.

“In questo momento ogni associazione si è interrogata sul presente chiedendosi, vista l’inattività, come potersi rendere utile nell’arginare la devastazione umana ed economica che tutti viviamo – scrive Cristina Mencaroni, presidente della Pro loco di Pietrafitta - Ne è nata una cordata solidale, capofila la Proloco di Pietrafitta che ha promosso una raccolta fondi devoluti alla Protezione civile per l’acquisto di un respiratore polmonare destinato all’ospedale di Pantalla”.

Le associazioni hanno risposto con generosità consentendo di raggiungere la cifra di 15.765 euro a favore di chi, in questo momento, lotta per la vita. Alla raccolta ha partecipato anche il Fondo di Ovidio, nato dalle donazioni fatte in memoria di Ovidio Stamulis, il giovane ucciso dal patrigno nel 2012 e che viene impiegato per aiutare famiglie in difficoltà.

“Le associazioni vivono da tempo momenti difficili, c’è crisi di partecipazione e di risorse, ma il valore fondante della solidarietà rimane vivo. Pensiamo che l’anima vera delle associazioni siano i suoi valori fondanti, etici, più che la capacità di promuovere iniziative – scrive Mencaroni - La Festa degli Asparagi di Pietrafitta apriva il calendario di tutti quegli eventi che dotano il territorio di risorse da reinvestire nell’aggregazione e nella promozione. Non sappiamo cosa ne sarà della nostra programmazione, ma speriamo di tornare ad accogliervi, ad abbracciarci, a fare festa insieme. Per il momento ci piace pensare che in tutta la nostra vallata, se mancheranno gli echi delle tante manifestazioni paesane, ci faranno compagnia i rintocchi di una solidarietà che risuona da un campanile all’altro”.

INTERPAS PROLOCO PIETRAFITTA 8.000 PROLOCO GAICHE FONTANA 2.000 GRUPPO TEATRALE "LA BADIA" PIETRAFITTA 600 ASS.NE SAN BARTOLOMEO - CIBOTTOLA 200 CORPO BANDISTICO LO SMERALDO - PIETRAFITTA 400 CIRCOLO ARCI - PIEGARO 600 ASD BOCCETTE - PIEGARO 200 ASS.NE CULTURALE IL BORGO - PIEGARO 300 ASS.NE DAYDREAMERS (modellismo)- PIETRAFITTA 300 A.R.C.O. ASS. CREATIVA CULTURALE - ORO 500 ASS.NE PROMUSEO BOLDRINI- PIETRAFITTA 300 ASS.NE CULTURALE GIOVENTU' TAVERNELLESE - TAVERNELLE 1.000 U.S.D - SPORTIVA- PIETRAFITTA 150 CIRCOLO A.I.C.S. PIETRAFITTA 100 FONDO OVIDIO - PARR. PIETRAFITTA 500 A.S.D. SOFTAIR BASTARDI SENZA GLORIA - PIEGARO 150 PRIVATI 165 U.S.D. SPORTIVA - PIEGARO 300 TOTALE 15.765