Coronavirus, per grandi e piccini arriva il Numero Amico del libro

In un momento in cui lo svilupparsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19 fa sì che il tempo sembri essersi fermato fra le mura domestiche, l’associazione di promozione culturale Birba di Assisi inaugura il Numero Amico del Libro e si mette a disposizione di tutti quei bambini e bambine, nonché genitori, che sono in cerca di storie da ascoltare, buoni consigli di lettura e sane chiacchiere sulla letteratura per l’infanzia.

Per condividere qualche momento di sana evasione culturale con Birba, occorre inviare un semplice messaggio (sms o whatsapp) al numero +39 336795200 ricordandosi di indicare nome, cognome, età e indicare la scelta tra ascoltare una storia, raccontare un libro, chiedere consigli, fare una recensione. Birba richiamerà il piccolo (o grande) utente il lunedì successivo tra le 17 e le 19, avendo premura di avvisarlo prima sull’orario preciso. "Se il piccolo ospite avesse piacere a invitare un amico o un’amica, la telefonata potrà essere effettuata anche insieme. In questo caso vanno specificati anche i suoi dati e il suo numero di telefono. La conversazione durerà circa 30 minuti"

