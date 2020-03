Coronavirus, "Il popolo del jazz per una volta resta a casa, ascoltate un disco": l'appello di Umbria Jazz

Aiutare se stessi e gli altri? Come? Restando a casa, "ascoltate un disco, leggete un libro, chiamate gli amici". L'appello al popolo del jazz parte direttamente da Umbria Jazz, il festival internazionale che nasce a in Umbria e che in Umbria porta, da quasi mezzo secolo, il gota della musica, jazz e non solo.

"Il popolo del jazz per una volta resta a casa" è l'invito che campeggia sul sito internet della manifestazione.