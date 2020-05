La solidarietà su due ruote, gli Angeli in Moto tagliano il traguardo delle cento consegne

Cento consegne per gli Angeli in Moto, i componenti del Motoclub Vigili del Fuoco che si sono dedicati alla consegna, ovviamente, su due ruote, di medicinali e mascherine per l'Aism. Questa mattina, prima di recarsi presso la farmacia dell'ospedale e ritirare i farmaci per le ultime consegne, i centauri si sono ritrovati in centrale a Perugia e insieme ai colleghi in servizio hanno voluto immortalare il traguardo del loro impegno.

In questo periodo difficile dove molte persone hanno seri problemi a procurarsi i farmaci, anche quelli salvavita, nei vari centri di coordinamento arrivano le richieste che vengono poi assegnate ai vari centauri che effettuano le consegne a casa.

Il comandante. Michele Zappia e la referente regionale dell'Aism, Annita Rondoni, hanno voluto ringraziare per "l'impegno costante di tanti volontari in questi mesi terribili, che continuerà finché ci sarà bisogno".

