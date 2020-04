Coronavirus, rivali ad Amici e ora coinquilini: quarantena insieme a Perugia per Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii

Da rivali nella finale di Amici ora sono diventati amici veri. È la storia di Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, talentuosi ballerini protagonisti dell'ultima edizione del talent show di Maia De Filippi che stanno trascorrendo la quarantena insieme a Perugia. Clima allegro nella casa, con i due che parlano in video chiamata con amici e fan e si divertono a ballare sul terrazzo con vista mozzafiato sulla città.

Arrivati a contendersi la vittoria nella scuola di Canale 5, i due non sembravano così affiatati, tanto da punzecchiarsi spesso davanti alle telecamere di Mediaset con il cubano che, di fronte a una vittoria del rivale, aveva persino minacciato di abbandonare il programma. Qualcosa è però cambiato nelle ultime settimane e alla fine tra i due è nata una forte amicizia, come dimostra il gesto di Rojas che dopo il trionfo ha deciso di dividere il montepremi vinto con il collega ucraino. E i due ora stanno trascorrendo i giorni insieme in Umbria, aspettando che finisca il periodo di isolamento imposto dal governo italiano per l'emergenza coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram 5 parte.❤️ AHAHAHAH - - @javiufficiale #javier #amici19 Un post condiviso da JAVIER❤️👈🏻 (@javi_supporter_) in data: 7 Apr 2020 alle ore 6:01 PDT