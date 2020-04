Coronavirus, sostegno economico alle imprese. Tesei: "Agire con urgenza e snellire la burocrazia"

Dalla Commissione europea, con l'approvazione della Comunicazione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia, con l'obiettivo di superare l'emergenza covid-19, le possibilità di finanziare le imprese sono cresciute. Ma, per la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, “occorre alleggerire la burocrazia e evitare appesantimenti anche rispetto al monitoraggio di tali misure. Il Registro Nazionale Aiuti (RNA) è lo strumento adatto per favorire il controllo del cumulo della parte relativa alle sovvenzioni, senza caricare sulle imprese l’onere di nuove autocertificazioni”. E’ quanto ha affermato la presidente Donatella Tesei . Per le Regioni, infatti, sottolinea Tesei anche nel suo ruolo di coordinatrice della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, è necessario utilizzare ogni spazio offerto dalle nuove regole, ma bisogna semplificare il quadro.

"Il tutto agendo con urgenza perché la crisi economica, dovuta al protrarsi del blocco di attività che non possono riaprire senza un debito sostegno, sta già dispiegando i suoi effetti. La Conferenza delle Regioni ha già sollecitato il Governo, presentando anche una propria proposta, per migliorare e snellire la procedura, considerando anche che le opzioni derivanti dalla decisione della Commissione europea sono temporanee e scadranno il 31 dicembre e molti Stati membri hanno già attivato molteplici misure”.

“L’attivazione di tali misure – ha spiegato Tesei - può avvenire esclusivamente a seguito di specifica notifica alla Commissione Europea che dimostri come lo Stato membro intenda operare per garantire la conformità dei finanziamenti alle imprese rispetto al nuovo quadro temporaneo europeo.

Per questo motivo – ha concluso - chiediamo una ‘notifica unica statale’ alla Commissione relativa ad un quadro nazionale per le misure di aiuto al fine di dare attuazione ad ogni livello istituzionale di Pubblica Amministrazione concedente (Regioni e non solo) alle nuove possibilità di accordare aiuti ai sensi del temporary framework nel più breve tempo possibile”.