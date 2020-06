Aborto farmacologico in Umbria: petizione online contro la delibera Tesei

"Vietato l’aborto farmacologico in day hospital, in Umbria. Combattiamo questo scempio". È questo il titolo della petizione lanciata sulla piattaforma on-line gratuita di campagne sociali 'Change.Org', mentre il dibattito si allarga oltre i confini regionali e continua la polemica sulla delibera della giunta Tesei che ha vietato il ricorso alla pillola RU486 in day hospital e ripristinato l'obbligo di ricovero per le donne che vogliono interrompere volontariamente la gravidanza.

"In Umbria non sarà più possibile prendere la pillola abortiva in day hospital - si legge nella petizione -, ma solo con un ricovero di tre giorni in ospedale. La giunta di centro destra, guidata da Donatella Tesei, ha abrogato una delibera che permetteva di praticare l’aborto farmacologico in day hospital. Uno schiaffo alle donne e all’autodeterminazione che nega loro il metodo di interruzione di gravidanza più veloce e meno invasivo, tanto dal punto di vista fisico quanto psicologico, finendo per disincentivarlo e aprendo, potenzialmente, la strada a nuove pericolose forme di clandestinità”.

E ancora "Un ricovero prolungato, non necessario, non farà altro che ledere ulteriormente la psiche di chi si trova a compiere una scelta, in ogni caso, affatto semplice. Con questa decisione e questo metodo invasivo, riportiamo indietro le lancette nel tempo, per le donne Umbre, eliminando tutti quei diritti che si erano acquisiti con tanta fatica. Non lo permetteremo. Dalle parte delle donne e della civiltà, sempre".