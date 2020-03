Musei e collezioni d'arte chiusi, il direttore Marco Pierini lancia l'iniziativa #lagalleriatifacompagnia

Il Coronavirus colpisce anche la cultura. La Galleria nazionale dell'Umbria è chiusa come tutti i luoghi d'arte e cultura, ma il direttore Marco Pierini ha deciso di non "smettere di rispondere alla nostra missione di valorizzazione e promozione: significa trovare alternative che possano quantomeno regalare momenti di piacere e di conoscenza. Adelante! Le cose importanti e difficili si possono vivere e raccontare col sorriso, senza che perdano in intensità e in profondità.

Il periodo che stiamo vivendo non deve pietrificarci, condannandoci a un insopportabile tedio ripetitivo.

Le storie profonde vivono di leggerezza, di attenzione, di delicatezza, di cura, di responsabilità e di consapevolezza".

A fronte dell'obbligo di rimanere a casa il direttore ha deciso di regalare leggerezza e consigliare un libro alla settimana con una video recensione e lanciare l'iniziativa #lagalleriatifacompagnia.

