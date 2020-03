Coronavirus, ostetriche in campo per aiutare le donne in gravidanza e neomamme

Un sostegno alle donne in gravidanza e alle neomamme in piena emergenza coronavirus: "Le ostetriche dei consultori familiari dell’Azienda Usl Umbria 2, in tutte le aree territoriali di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto, Valnerina - spiega una n, sono in campo per garantire, in questo periodo di criticità, la continuità assistenziale".

"Anche durante questo periodo complesso che noi tutti stiamo vivendo - affermano le professioniste della Usl Umbria 2 - la mamma ed il suo bambino continuano ad avere gli stessi bisogni e noi Ostetriche siamo qui come sempre per sostenervi, anche a distanza".

Questi i contatti telefonici utili, per donne in gravidanza e neomamme, ai quali ci si può rivolgere per consulenze, consigli e sostegno.

Consultorio Familiare di Foligno

Tel: 0742.321889

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

Consultorio Familiare di Narni e Amelia

Tel: Narni 0744.756657 - Amelia 0744.901259

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13

Consultorio Familiare di Orvieto

Tel: 0763.307995 – 307991

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

Consultorio Familiare di Spoleto

Tel: 0743.210709

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e mercoledì dalle 15 alle 17

Consultorio Familiare di Norcia e Cascia

Tel: Norcia 0743.815250 - Cascia 0743-750212

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

Consultorio Familiare di Terni

Tel: 0744.204058

Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30