Corciano, cambia nome la strada davanti al Gherlinda: sarà via Pertini

Corciano avrà una via dedicata alla memoria di Sandro Pertini. La giunta comunale Corcianese, ha dato la propria unanime approvazione alla delibera su proposta del Vicesindaco Pierotti a cui è attribuita anche la delega alla toponomastica.

“Il Comune intitolerà una strada a Sandro Pertini, affinché un giorno la nostra città possa avere memoria tangibile del suo nome e di ciò che la sua figura ha rappresentato - dichiara il vice sindaco Pierotti - Come la persona di Sandro Pertini, anche i corcianesi sono un popolo capace di rimboccarsi le maniche e di affrontare con coraggio, dignità e passione tutte le sfide”. In realtà non si tratta di una nuova strada, ma della sistemazione di un’anomalia che proseguiva dagli anni 90’.

"La strada intitolata a Sandro Pertini - spiega ancora il vice sindaco - sarà quella davanti all’ingresso della multisala Gherlinda, oggi intitolata a Juri Gagarin, che circa 20 anni fa iniziava proprio davanti a dove oggi sorge la multisala per terminare al confine con Santa Sabina. Una volta realizzato il cavalcavia delle Quattrotorri e chiuso definitivamente il passaggio a livello, via Juri Gagarin era rimasta divisa in 2, creando non pochi problemi di traffico nel quartiere Girasole. Oggi - conclude - risolviamo un’anomalia ventennale ed allo stesso tempo commemoriamo uno dei personaggi politici più amati d’Italia.

La pratica ha superato tutto l'iter burocratico del caso e ora, arrivati i pannelli, saremo pronti a intitolarla in onore del grande ex presidente”.