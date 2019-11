Aperto il cantiere, 270 giorni per completare il sovrappasso dei Tigli, tra Ellera e il Girasole

Il sovrappasso che dal quartiere dei Tigli condurrà ad Ellera tra nove mesi vedrà la luce. Il collegamento, da anni atteso dai residenti e non solo, permetterà di raggiungere a piedi e in sicurezza la zona commerciale di Ellera, partendo dal Girasole e viceversa.“Dall’apertura del cantiere i tempi per l’esecuzione dell’opera, da contratto, sono stabiliti in 270 giorni consecutivi dopodiché, se l’opera non è terminata scattano le penali" conferma il vicesindaco Lorenzo Pierotti che sottolinea come si tratti di "un’infrastruttura importante e fondamentale per garantire massima sicurezza ai pedoni e per migliorare le condizioni di accessibilità e passaggio tra due zone di riferimento del territorio, molto frequentate, vissute e trafficate".

L’impegno di cantierare la passarella entro un anno era stato preso dal vicesindaco Pierotti appena insediata la nuova giunta Betti a giugno 2018, “Siamo arrivati con 4 mesi di ritardo rispetto all’anno solare che ci eravamo dati, ma l’importante è quello di essere partiti".

“È un’opera che i cittadini si aspettano da tempo e che va a completare la sicurezza della nostra viabiltà pedonale. Il cavalcavia del Quattrotorri, realizzato nei primi anni 90 e senza possibilità di modifica, essendo circondato da civili abitazioni, non tiene conto degli standard di sicurezza e nemmeno di quelli per le barriere architettoniche, la nuova passerella sarà realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e permetterà l’attraversamento da via Santorre di Santarosa a via Aldo Capitini.

A realizzare i lavori l'impresa Co.Geo Appalti srl, per un totale di 322.916,57 euro, oltre iva, il 2 settembre è stato stipulato il contratto che consentirà a breve di cantierizzare l’opera.