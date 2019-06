Ampliato il bellissimo Parco delle Fate: uno spazio di 3mila metri quadrati per famiglie e bambini

Il parco delle Fate a Corciano verrà ampliato. Grande festa per le famiglie del quartiere, quella in programma venerdì 28 giugno. "Uno dei problemi più sentiti dai cittadini del Girasole – sottolinea il vicesindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti - era la necessità di avere un parco giochi attrezzato, necessità colmata in parte con l'inaugurazione nel 2017 del 'Parco delle fate'. Fino a quel momento le famiglie con figli piccoli dovevano rivolgersi al vicino parco di Santa Sabina".

Posto nell'area a fianco alla Chiesa parrocchiale e alla scuola materna del Quartiere Girasole di San Mariano, la più popolosa frazione del comune, verrà inaugurato venerdì alle 15:30. "I lavori - prosegue Pierotti - hanno permesso di unificare in un'unica area due differenti moduli prima distanti tra loro 150 metri, realizzando uno spazio enorme, circa 3000 mq, bellissimo sicuro e completamente recintato”.

La cosa più bella di questo intervento, come ci capita spesso - prosegue il vicesindaco - è stato il coinvolgimento ed il protagonismo dei fruitori dell'area, genitori e bambini, che ad ogni sopralluogo che effettuavamo insieme ai tecnici comunali non mancavano di dispensare ottimi consigli su dove piazzare i nuovi giochi o dove preferivano le tre entrate del parco. Alcuni bambini hanno modificato radicalmente il progetto iniziale, chiedendo a gran voce che un rettangolo verde rimanesse libero per poter giocare a calcio o pallavolo senza ostacoli, fino ad oggi giocavano nel mattonellato all'ingresso.

Non abbiamo potuto negarglielo - conclude l'amministratore sorridendo - Per noi la partecipazione è fondamentale ed abbiamo accolto i suggerimenti dei genitori e soprattutto dei loro bambini, che sono sempre cittadini e come tali, vanno assolutamente ascoltati". A riprova della riflessione espressa, il vicesindaco assicura che all'inaugurazione sarà presente, oltre ad una nutrita rappresentanza dell'amministrazione, l'intero consiglio comunale dei ragazzi.