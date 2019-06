Corciano, nuovi lavori Umbra Acque: rubinetti a secco per 8 ore, la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Corciano. E rubinetti a secco per 8 ore. Come spiega l'azienda idrica "dalle 22 di giovedì 13 giugno alle 06 di venerdì 14 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica" in alcune zone di Corciano.

Ecco la mappa delle vie soggette allo stop dell'acqua: Via Manara, Via Sciesa, Via Belfiore, Via Nicotera, Via Rattazzi, Via de Sanctis, Via Rusconi, Via del Mulino, Via Poerio, Via Einaudi, Via Tittoni, Via Gobetti, Via Benedetto Croce, Strada del Giglio, Loc. Strozzacapponi utenze comune di Corciano.