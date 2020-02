Corciano, rubinetti a secco per sette ore: nuovi lavori Umbra Acque, la mappa delle vie e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque a Corciano. A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, spiega l'azienda, "dalle 23 di lunedì 17 febbraio alle 6 di martedi 18 febbraio 2020 verrà sospesa l’erogazione idrica a Corciano capoluogo, Fraz. Castelvieto, Via Collelungo, Via Eleonora Duse, Loc. Terrioli, Loc. Il Rigo e potranno verificarsi cali di pressione nelle seguenti vie/località del Comune di Corciano: Via De Gasperi, Via Capuana, Via Valpinza, Via dell’Ottobre".

"Si ricorda - scrive Umbra Acque - che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445".