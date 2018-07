Nuovi lavori di Umbra Acque, rubinetti a secco a Corciano: la mappa completa delle vie e gli orari

Nuovi lavori di Umbra Acque a Corciano e interruzione del servizio idrico per alcune ore. La società, in una nota, spiega che a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di giovedì 5 luglio, verrà interrotta l'erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Corciano: Loc. Cupe Alte; Via Morandi; Via Viani; Via Piccinino; Via Uso di mare; Via Assiano, Via Caboto, Via Tasso; Via Vannucci; Via Guttemberg; Via Braccio di Montone; Via Cupe basse, Via Dottori,Via Bartolini, Via Campiglia, Fratte Alte, Via del Fosso petroso, Via Guizzinelli, Via Bracciolini.

Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l'acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.