Corciano, il Moto Club Perugia “Marco Papa” consegna 4700 mascherine

Coronavirus, la solidarietà non si ferma. Sono state consegnate dal Moto Club Perugia “Marco Papa” ai residenti del comune di Corciano over 65, due mascherine chirurgiche a testa per un totale di 4700. Un servizio importante che il Moto Club “Marco Papa” ha realizzato con impegno e volontà. I centauri, con età compresa tra i 16 e 60 anni, hanno voluto rendere questo servizio per essere utili alla propria comunità in un moneto difficile come quello della pandemia da Covid, che in questi mesi ha reso vulnerabili proprio le persone anziane o immuno depresse. A loro sono arrivati anche i ringraziamenti del sindaco di Corciano Cristian Betti che si è complimentato con i motociclisti per lo spirito civico dimostrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.