E' guerra agli incivili, anche a Corciano è caccia ai furbetti dei rifiuti: multe pesanti per chi sgarra

Contro l’abbandono dei rifiuti scende in campo anche l’amministrazione di Corciano, e lo fa dotandosi di nuove “armi” per prevenire il fenomeno del rifiuto selvaggio grazie a foto e video – trappole posizionate in punti strategici del territorio. "Quella dell'abbandono dei rifiuti è una delle vergogne di questo mondo" - commenta così il Vicesindaco Lorenzo Pierotti la decisione di utilizzare questi strumenti come modalità per combattere l'abbandono di rifiuti lungo le strade, i fossi e in mezzo alle campagne.

"Stiamo parlando di un fenomeno diffuso ovunque, purtroppo – prosegue – si tratta di un malcostume che riguarda sia privati cittadini che imprese. Noi partiremo ora con le video e le foto trappole, sistema che verrà tra l'altro immediatamente potenziato giacché nel bilancio di previsione che stiamo costruendo abbiamo previsto un ulteriore stanziamento per aumentarne il numero".

Le video e foto trappole verranno posizionate a rotazione in punti sensibili, infatti il fatto che non siano fisse consente di controllare a tappeto la maggior parte delle aree. "Le sanzioni per chi abbandona rifiuti sono molto pesanti - riprende Pierotti - quindi auspichiamo che questi interventi servano a combattere efficacemente questo vergognoso male dei nostri tempi“.

Essendo di piccole dimensioni (circa 2 cm) non è escluso che le video trappole – e si tratta di una ulteriore peculiarità di questi strumenti - possano essere impiegate per la sorveglianza di luoghi sensibili aldilà dell’abbandono dei rifiuti