E' girato in Umbria il nuovo film con Luca Argentero: proiezione speciale di "Copperman" con il super attore

Proiezione speciale per il pubblico del film Copperman alla presenza di Luca Argentero. La pellicola è stata girata in gran parte a Spoleto, scelta come location principale del racconto. La proiezione, organizzata dalla Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, è stata fissata per martedì 19 febbraio al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto, alla presenza di Luca Argentero, del regista del film Eros Puglielli e di membri del cast e della troupe del film.

Alla proiezione parteciperanno la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, il vicepresidente con delega al turismo Fabio Paparelli, il Sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis e l’assessore alla cultura Ada Urbani.

Il primo ciak della produzione Eliofilm, Notorius Pictures e RAI Cinema è stato battuto lo scorso 30 luglio. Le riprese, che hanno interessato anche altri luoghi dell’Umbria come Castelluccio, Piediluco e Sant’Anatolia di Narco, sono terminate nel settembre 2018. Diretto dal regista Eros Puglielli, prodotto da Caterina Carpinella e Guglielmo Marchetti con la produzione esecutiva di Ariens Damsi, Copperman è un racconto fiabesco, collegato al mondo dell'immaginazione ma anche a quello della sofferenza umana.

Alle ore 20.00 di martedì è previsto l’incontro con gli attori e la troupe, mentre la proiezione inizierà alle ore 21.00. Il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30 L’ingresso alla proiezione è gratuito fino ad esaurimento posti. mÈ necessario pertanto prenotare inviando una email a: info@iat.spoleto.pg.it o telefonare al numero 0743.218620 (da lunedì al sabato dalle ore 9-13.30 e dalle 14.30-18.15 e domenica dalle ore 9.30-13 e dalle 15-17), specificando nominativi e numero di persone che parteciperanno alla serata e lasciando un recapito telefonico.