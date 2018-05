Coppa della Perugina, il mito non muore mai: auto da sogno in centro storico, tutto il programma

Il Club Auto Moto d’Epoca Perugino organizza dal 4 al 6 maggio 2018 la trentesima rievocazione storica della Coppa della Perugina. Attesi 130 equipaggi e auto d'epoca. Era il maggio del 1984 quando il sodalizio perugino diede vita insieme alla famiglia Buitoni, allora proprietaria della Fabbrica Perugina, e all’AC Perugia, alla prima riedizione dell’antica corsa degli anni venti.

Tre giorni in Umbria all’insegna del relax, della cultura, della sportività e dell’amicizia attendono ben centotrenta equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Per tutti sarà come sempre la festa dello stare bene insieme, accomunati dalla passione per il bello: paesaggi, luoghi, opere d’arte, cultura, momenti eno-gastronomici, automobili. Perugina farà la sua parte accompagnando gli equipaggi in un affascinante viaggio alla scoperta della storia e dei segreti del cioccolato. Per il secondo anno consecutivo Nestlè presenterà all’interno dell’evento la nuova linea di Baci Perugina dedicata all’antica gara, confezionati insieme a delle automobiline in metallo.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, - ha sottolineato il presidente del Camep Ugo Amodeo - l’evento si presenta completo e ricco più che mai: “Venerdì pomeriggio si inizia con il tour paesaggistico del Lago Trasimeno per poi essere ospitati nell’ Autodromo dell’Umbria a Magione, luogo dove gli equipaggi disputeranno le prove di abilità ed effettueranno dei giri in pista. In serata la cena di gala a Villa di Montefreddo con dimostrazione dei Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina”.

Sabato mattina “trasferta prima a Campello sul Clitunno presso l’azienda olearea Marfuga e quindi trasferimento nel ternano per la visita guidata delle Cascate delle Marmore. Pranzo nel reatino a Colle Aluffi, nella incantevole Valle Santa. Nel pomeriggio tradizionale sfilata delle auto in Corso Vannucci con equipaggi in abito d’epoca e VI° edizione del Gran Premio auto a pedali per bambini. Gli studenti del liceo artistico Bernardino di Betto indosseranno e sfileranno come tradizione in abiti d’epoca studiati e realizzati con le loro mani durante l’anno scolastico. Cena in Centro storico e a seguire Rievocazione storica in notturna della Coppa della Perugia”.

Domenica mattina “ritrovo presso Nestlè Perugina per visita del Museo storico e Scuola del Cioccolato. Dopo la Rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina le premiazioni si terranno all’interno della fabbrica Perugina. Infine attraversamento del borgo storico di Solomeo e pranzo conclusivo presso l’azienda Brunello Cucinelli”.