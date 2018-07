Una piacevolissima sorpresa e un doppio onore per Perugia e per un pittore nato fra i conci della Vetusta

Una piacevolissima sorpresa, uno speciale e meritatissimo apprezzamento quello che compare sulla copertina della rivista di settore “Riflesso”. Il prestigioso magazine tratta di cultura, arte e turismo. Gode di una distribuzione internazionale ed è ricercato sia per la grafica elegante che per i contenuti sempre puntuali.

La sorpresa deriva dalla constatazione che la copertina porta un disegno del “nostro” Francesco Quintaliani. L’immagine si riferisce alla scalette di via Appia, spalancate sulla Conca e sull’acquedotto. La panoramica include anche uno scorcio della pensile via Cesare Battisti, con le ferrature e gli storici colonnini in travertino, che si affacciano sopra l’arco del cavalcavia. Doppia soddisfazione, dunque, sia per l’omaggio reso al nostro pittore dai colori smaglianti, sia perché quell’immagine strepitosa porta nel mondo il nome e la figura della Vetusta.