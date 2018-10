Il gemellaggio con Seattle fa bene a Perugia, Fioroni fa il colpaccio: convegno con Rebecca Lovell

Con l'assessore Michele Fioroni il gemellaggio con Seattle, rinnovato con tanto di voto della Giunta comunale, non è una semplice routine di rapporti istituzionali. Sarebbe troppo banale. L'assessore Fioroni è riuscito in due imprese in poco tempo: la prima, portare a Perugia - dopo la visita nella cittò gemellata - le esperienze di innovazione tecnologica matura nella città Usa che hanno influenzato l'Officina di via Fratti, l'automazione dei servizi comunali - vedi il nuovo modello di Circoscrizione 3.0 -, gli investimenti per dare a cittadini e imprese internet ultraveloce e infine il progetto del co-working di Fontivegge.

La seconda, un super convegno sulle nuove tecnologie dove sarà presente la manager Rebecca Lovell, responsabile dell'uffico economico della città di Seattle e riconsociuta come una delle 100 donne più autorevoli nel settore Tech. Una relatrice che sarà fonte di ispirazione per la Perugia di oggi e domani.Il convegno è previsto per il 12 ottobre alle 15:00 presso il Barton Park. "Cari amici - ha scritto l'assessore nella sua pagina Fb - vorrei invitarvi a questo evento, organizzato dal Comune di Perugia nell'ambito delle celebrazioni del 25esimo anniversario del gemellaggio tra la città di Perugia e quella di Seattle, nel quale affronteremo i temi legati all'innovazione e allo sviluppo e di come le città stiano diventando luoghi in cui si genera innovazione a cui il mondo delle imprese può attingere e che necessitano di un sistema di incubazione e accelerazione delle idee".