Il Comune di Sigillo approva gli aiuti per pagare l'affitto alle famiglie in difficoltà economiche

Il Comune di Sigillo ha approvato il contributo per il pagamento dell’affitto per chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il bando per l'assegnazione di contributi riferiti all'anno 2020 previsti dal Fondo nazionale per il sostegno all'affitto servirà ad evitare il prodursi di procedimenti di sfratto per morosità da parte dei proprietari, con uno sforzo di attenzione verso categorie di persone potenzialmente impoverite. Tra i requisiti richiesti in non essere proprietari di immobili, neanche a titolo di usufrutto, uso e abitazione, il non essere titolare di contributi per l’autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o altri contributi pubblici concessi a integrazione del canone di affitto. Farano fede i redditi percepiti nell’anno 2018 (quindi va presentata la dichiarazione del 2019).

Il contributo verrà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell’Umbria, non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune e non potrà essere superiore a 3.098,74 euro.

Il richiedente deve compilare la domanda sul il modello allegato al bando e inviarla entro le 12 del 09 luglio 2020. E’ possibile farsi assistere o chiedere consigli per la compilazione della domanda telefonando al numero 0759178709 il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

Modulo-domanda-contributo-L.-431-98-anno-2020-2

Allegati