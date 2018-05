Lago Trasimeno, lotta agli insetti molesti che danneggiano il turismo: "Eliminate i chironomidi"

Il consiglio regionale ha approvato, con voto unanime, una mozione unitaria (Pd, Ser, Misto-Mdp, Lega, M5S, FI, FdI, Misto-Umbria next, Claudio Ricci) che chiede alla Giunta regionale di “riattivare, anche per l’anno 2018, la campagna di contrasto dei chironomidi del Lago Trasimeno, prevedendo per tale fine, se necessario, congrue risorse finanziarie”.

Nell’atto viene ricordato che il progetto per il controllo dei chironomidi del lago Trasimeno ha avuto una fase sperimentale nel periodo 2004-2007 e che, in forza dei risultati positivi conseguiti, è proseguito anche negli anni successivi. È stato rimarcato come la presenza consistente di sciami di chironomidi può causare problematiche ambientali che possono determinare un decremento sensibile delle presenza turistica, oltre a gravi disagi alla popolazione residente.

L’assessore regionale Luca Barberini ha assicurato, già in Aula, che gli assessorati alla Salute a all’Ambiente hanno già individuato le risorse necessarie per garantire l’intervento e quindi i servizi necessari anche per l’anno in corso.

Nel corso dei brevi interventi, il consigliere Giacomo Lonelli (Pd), tra i firmatari del documento, ha tenuto a sottolineare come anche in passato ha portato questo tema all’attenzione della Giunta, ricordando di aver presentato nei giorni scorsi una interrogazione in proposito la cui trattazione era stata programmata per la prossima riunione ‘Question time’ dell’Assemblea legislativa.

Valerio Mancini (Lega), firmatario della mozione, ha evidenziato l’importanza di questo intervento anche in considerazione “del buon lavoro che si sta portando avanti per lo sviluppo di un turismo di qualità sul Trasimeno. È importante quindi – ha detto - mantenere alto il profilo del Lago rispettando i numerosi investimenti attuati”.