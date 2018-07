Stop ai vicoli trasformati in latrine improvvisate, la soluzione è il Toilet Bus. Il consiglio ha detto sì

La carenza di bagni pubblici, oltre alla maleducazioni galoppante, stanno alla base dello squallido fenomeno che trasforma vicoli e vicoletti in delle latrine soprattutto nel fine settimana o in prossimità di grandi eventi. Perugia non fa eccezione. Ora però, con tanto di voto favorevole del consiglio comunale, è arrivata una proposta molto interessante che potrebbe essere considerata una svolta: ovvero i cosiddetti Toilet Bus, i bagni itineranti su autobus appositamente attrezzati.

L'idea porta la firma presentato dai consiglieri Angela Leonardi (Crea Perugia) e Franco Ivan Nucciarelli (Perugia Rinasce) ed ha ottenuto anche il voto del Movimento 5 Stelle e l'astensione benevola della minoranza. Sull’esempio dell’Amsa di Milano, i toilet bus nascono tramite il riadattamento di vecchi autobus in disuso, dotandoli di wc e lavandini, con l’obiettivo di offrire un servizio in più ai cittadini e turisti e contribuire a mantenere il decoro della città.

Secondo i proponenti, i bagni itineranti, infatti, sono utilizzabili nei luoghi di maggior affluenza di persone e sono esteticamente meno impattanti dei classici wc chimici e sarebbero quindi un’ottima soluzione per risolvere il problema di inciviltà, che soprattutto in alcune vie del centro, si presenta quando alcune persone le scambiano per bagni a cielo aperto. “Il Toilet bus – hanno detto i consiglieri Leonardi e Nucciarelli - è una soluzione d’immagine che punta anche a sensibilizzare ad un maggior senso civico”. Le spese dell’operazione, secondo lo schema della proposta, potrebbero poi essere coperte dalle entrate di eventuali sponsorizzazioni da apporre sulle fiancate dei bus. Ora la Giunta dovrà aprire un dialogo con Bus Italia: obiettivo modificare i mezzi vetusti per il 2019.