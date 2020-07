L'Afas consegna 10mila mascherine per bambini e ragazzi dei Grest per ripartire in sicurezza

Diecimila mascherine donate dall’Afas per supportare bambini e ragazzi dei 24 Grest degli oratori parrocchiali della Archidiocesi Perugia-Città delle Pieve. Un incontro sentito, culminato con la consegna dei dispositivi per permettere agli animatori dei Gruppi Estivi di poter ripartire in sicurezza

Anche il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti è intervenuto questa mattina all’incontro dei “Gr.Est.” con i rappresentanti delle Istituzioni civili del capoluogo umbro, tenutosi presso l’Oratorio “Sentinelle del Mattino” di San Sisto. Il presule ha paragonato l’inverno al lockdown vissuto nei mesi scorsi e la primavera al ritorno alla normalità quotidiana della vita, affidando anche alle giovani generazioni la “ricostruzione sociale” post-pandemia delle comunità locali dove svolgono un ruolo non secondario gli Oratori parrocchiali.

Presentando la donazione Afas, il sindaco Andrea Romizi si è detto “lieto di questo intervento di carattere sociale portato avanti dalle nostre Farmacie comunali e questo inorgoglisce anche la nostra Amministrazione. Con l’occasione – ha concluso il primo cittadino – auguro a tutti i ragazzi di trascorrere un’estate di serenità e anche di ricostruzione interiore nella profondità dei vostri cuori”.

Per l’Afas di Perugia “è stato spontaneo dare un piccolo contributo a questa grande realtà che sono i “Gr.Est.” – ha commentato il presidente D’Acunto –. Il “Gruppo estivo” d’oratorio è un ambiente sano, positivo, una realtà importante con cui collaborare». Il presidente, nel ricordare gli accorgimenti da seguire per prevenire il contagio da Covid-19 anche tra giovanissimi, in primis il rispetto del distanziamento sociale, ha ringraziato gli animatori e i responsabili dei “Gr.Est”, confermando la disponibilità a “fornire la nostra azione a realtà sociali come gli oratori, perché l’Afas è un insieme di farmacie del Comune di Perugia che è molto attenta al sociale”.

All’incontro sono intervenuti anche la consigliera Afas Cristina Merli, il direttore generale Afas Raimondo Cerquiglini, il responsabile del COP don Riccardo Pascolini, il direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile don Luca Delunghi, il parroco moderatore dell’Unità pastorale di San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte-Lacugnano don Claudio Regni con i suoi vice don Marco Briziarelli e don Stefano Bazzucchi, già farmacista, e il coordinatore dell'Oratorio “Sentinelle del Mattino” Daniele Rossi.