INVIATO CITTADINO Il caldo fa saltare i condizionatori, operazione speciale in centro storico

Quando il caldo fa saltare i condizionatori… sono noie. È accaduto al Palazzo delle Poste che affaccia su piazza Matteotti. Un grosso motore di condizionatore, posto sul tetto, è andato in tilt, facendo salire le temperature all’interno degli uffici. Da qui la necessità di procedere alla sostituzione. Stamattina sono venuti con camion speciali di dimensioni colossali. Il mezzo attrezzato per la rimozione del vecchio motore era accompagnato da un secondo camion che portava la zavorra.

Solo a piazzarlo, quel mezzo, ci vuole parecchio e non si poteva bloccare il traffico su piazza Matteotti. Da qui la decisione di piazzarlo in via Fani. Terminata l’operazione, i due camion si sono trasferiti in piazza IV Novembre e sul tratto iniziale di corso Vannucci. Da lì, una volta bloccato il traffico su via Baglioni, i bisonti si sono portati su viale Indipendenza. Operazione compiuta senza intralci o problemi di sorta. E qui raccontata con foto esclusive.